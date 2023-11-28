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У метро Харкова більше немає можливості відкривати класи – Терехов

Суспільство 13:34   28.11.2023
Вікторія Яковенко
У метро Харкова більше немає можливості відкривати класи – Терехов

Станом на 28 листопада у метрошколі Харкова навчаються близько 2 тисяч людей.

«Дуже великий попит. Дійсно, батьки хочуть, щоб діти навчалися в режимі офлайн, а не в режимі онлайн. Ми розуміємо, що сьогодні немає таких, знаєте, можливостей в нас більше створювати такі класи в метро. І тому ми сьогодні вже будуємо підземну школу на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни будуть навчатися 900 учнів. І хочемо якнайшвидше побудувати цю школу», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 13:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 28 листопада у метрошколі Харкова навчаються близько 2 тисяч людей.".