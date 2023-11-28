У метро Харкова більше немає можливості відкривати класи – Терехов

Станом на 28 листопада у метрошколі Харкова навчаються близько 2 тисяч людей.

«Дуже великий попит. Дійсно, батьки хочуть, щоб діти навчалися в режимі офлайн, а не в режимі онлайн. Ми розуміємо, що сьогодні немає таких, знаєте, можливостей в нас більше створювати такі класи в метро. І тому ми сьогодні вже будуємо підземну школу на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни будуть навчатися 900 учнів. І хочемо якнайшвидше побудувати цю школу», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.