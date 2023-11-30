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Діти у школах мають навчатися офлайн: у МОН висловилися про Харків

Суспільство 08:08   30.11.2023
Оксана Горун
Діти у школах мають навчатися офлайн: у МОН висловилися про Харків

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташков прокоментував питання безпеки дітей у школах та правил поведінки під час повітряних тривог.

У коментарі, опублікованому Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Сташков наголосив: у МОН рекомендують, щоб діти навчалися не в дистанційному форматі, якщо мають можливість відвідувати школу. І навів приклад Харкова.

“Дуже багато шкіл на прифронтових територіях і наближених до кордону працюють дистанційно, і учні, і вчителі перебувають в себе вдома. Але, крім того, в нас є приклади, коли заклади все ж таки відкриваються в очному форматі. Зокрема, це, можливо, ви чули в місті Харкові, коли організовано освітній процес в метро. Це є одним з тих рішень, які дозволять мати доступ до нормального навчання в школах”, – вважає представник МОН.

Заступник міністра зазначив, що офлайн дає дитині можливість соціалізуватися та краще сприйняття навчального матеріалу.

Тому, якщо батьки виїхали в інше місто і є поряд школа, звичайно, краще віддати дитину цю школу. Якщо ж вони прийняли інше рішення, вони можуть продовжувати залишатися навчатися у своїй школі, якщо їхня школа працює в дистанційному форматі. Ті рекомендації, які є, вони не будуть змінені, вони будуть використовуватися і надалі в школі“, – сказав Сташков.

Він також прокоментував, як мають поводитися вчителі у разі оголошення повітряної тривоги при дистанційному форматі навчання.

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“Ми рекомендуємо переривати освітній процес, переривати урок під час оголошення повітряної тривоги для того, щоб усі, хто бажає та має можливість, спустилися в укриття, й тільки після цього відновити назад навчання. Це є обов’язок дати можливість дитині спуститися в укриття, незалежно від того, де вчитель перебуває в цей час, чи в іншому місті, де немає тривоги, чи взагалі може бути, що вчитель за кордоном. Але однозначно під час оголошення повітряної тривоги можливість спуститися в укриття має бути надана учню”, – підкреслив він.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташков прокоментував питання безпеки дітей у школах та правил поведінки під час повітряних тривог".