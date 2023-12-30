Нову дату відкриття дитсадка в метро Харкова назвав Терехов

Дитячий садок на станціях Харківського метрополітену почне працювати з 15 січня. До нього вже записали понад 600 дітей, розповів в етері телемарафону мер Ігор Терехов.

Він пояснив, що основна мета садочка у підземці – підготувати дітей до школи.

“Ми відкрили метрошколу з 1 вересня. І сьогодні є дуже великий запит, щоб діти мали можливість навчатися на так званих підготовчих курсах. Дітки, які підуть 1 вересня до школи. Сьогодні дуже багато дітей, які дуже бажають, і батьків, які дуже бажають, щоб їхні діти вчилися і добре підготувалися до 1 вересня, коли вони зможуть піти до школи. Тому ми вирішили відкрити такі підготовчі курси, так званий метросадок”, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, рішення про організацію освітнього процесу у групах для дітей старшого дошкільного віку у приміщеннях КП “Харківський метрополітен” виконком міськради підтримав 4 грудня. Дитячий садок працюватиме на станціях “Університет”, “Перемога”, “Академіка Павлова”, “Метробудівників” та “Тракторний завод”. Планувалося, що він відкриється 6 січня.