Нову дату відкриття дитсадка в метро Харкова назвав Терехов
Дитячий садок на станціях Харківського метрополітену почне працювати з 15 січня. До нього вже записали понад 600 дітей, розповів в етері телемарафону мер Ігор Терехов.
Він пояснив, що основна мета садочка у підземці – підготувати дітей до школи.
“Ми відкрили метрошколу з 1 вересня. І сьогодні є дуже великий запит, щоб діти мали можливість навчатися на так званих підготовчих курсах. Дітки, які підуть 1 вересня до школи. Сьогодні дуже багато дітей, які дуже бажають, і батьків, які дуже бажають, щоб їхні діти вчилися і добре підготувалися до 1 вересня, коли вони зможуть піти до школи. Тому ми вирішили відкрити такі підготовчі курси, так званий метросадок”, – зазначив Терехов.
Нагадаємо, рішення про організацію освітнього процесу у групах для дітей старшого дошкільного віку у приміщеннях КП “Харківський метрополітен” виконком міськради підтримав 4 грудня. Дитячий садок працюватиме на станціях “Університет”, “Перемога”, “Академіка Павлова”, “Метробудівників” та “Тракторний завод”. Планувалося, що він відкриється 6 січня.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: детсад, метро, метросад, терехов, Харків, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 13:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дитячий садок на станціях Харківського метрополітену почне працювати з 15 січня. До нього вже записали понад 600 дітей, розповів в етері телемарафону мер Ігор Терехов.".