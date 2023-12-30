Пожар в ресторане на Пушкинской в Харькове: в ГСЧС рассказали подробности

Днем 30 декабря в Харькове произошел пожар в ресторане «Мне бы мяса» на улице Пушкинской, 74.

Сообщение о возгорании поступило на номер «101» в 11:20. Огонь охватил 20 квадратных метров площади заведения, дым пошел в вытяжку, рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Чрезвычайники людей из помещения не эвакуировали, но Василенко не исключает, что это могли сделать еще до прибытия подразделений ГСЧС.

Пожар потушили в 12:03, его причина устанавливается. Пострадавших нет.



Фото: Telegram-канал «Харьков 1654»

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