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Пожар в ресторане на Пушкинской в Харькове: в ГСЧС рассказали подробности

Происшествия 12:29   30.12.2023
Елена Нагорная
Пожар в ресторане на Пушкинской в Харькове: в ГСЧС рассказали подробности Фото: Telegram-канал «ХХ»

Днем 30 декабря в Харькове произошел пожар в ресторане «Мне бы мяса» на улице Пушкинской, 74.

Сообщение о возгорании поступило на номер «101» в 11:20. Огонь охватил 20 квадратных метров площади заведения, дым пошел в вытяжку, рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Чрезвычайники людей из помещения не эвакуировали, но Василенко не исключает, что это могли сделать еще до прибытия подразделений ГСЧС.

Пожар потушили в 12:03, его причина устанавливается. Пострадавших нет.


Фото: Telegram-канал «Харьков 1654»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 12:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 30 декабря в Харькове произошел пожар в ресторане «Мне бы мяса» на улице Пушкинской, 74.".