Пожар в ресторане на Пушкинской в Харькове: в ГСЧС рассказали подробности
Фото: Telegram-канал «ХХ»
Днем 30 декабря в Харькове произошел пожар в ресторане «Мне бы мяса» на улице Пушкинской, 74.
Сообщение о возгорании поступило на номер «101» в 11:20. Огонь охватил 20 квадратных метров площади заведения, дым пошел в вытяжку, рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
Чрезвычайники людей из помещения не эвакуировали, но Василенко не исключает, что это могли сделать еще до прибытия подразделений ГСЧС.
Пожар потушили в 12:03, его причина устанавливается. Пострадавших нет.
Фото: Telegram-канал «Харьков 1654»
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, пушкинская, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 12:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 30 декабря в Харькове произошел пожар в ресторане «Мне бы мяса» на улице Пушкинской, 74.".