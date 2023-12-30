Пожежа в ресторані на Пушкінській у Харкові: у ДСНС розповіли подробиці (фото)

Вдень 30 грудня у Харкові сталася пожежа в ресторані “Мені б м’яса” на вулиці Пушкінській, 74.

Повідомлення про займання надійшло на номер “101” об 11:20. Вогонь охопив 20 квадратних метрів площі закладу, у витяжку пішов дим, розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Надзвичайники людей із приміщення не евакуйовували, але Василенко не виключає, що це могли зробити ще до прибуття підрозділів ДСНС.

Пожежу загасили о 12:03, її причину встановлюють. Постраждалих немає.



Фото: телеграм-канал “Харків 1654”

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