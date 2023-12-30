Live
  • Сб 30.12.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

Пожежа в ресторані на Пушкінській у Харкові: у ДСНС розповіли подробиці (фото)

Події 12:29   30.12.2023
Олена Нагорна
Пожежа в ресторані на Пушкінській у Харкові: у ДСНС розповіли подробиці (фото) Фото: телеграм-канал “ХХ”

Вдень 30 грудня у Харкові сталася пожежа в ресторані “Мені б м’яса” на вулиці Пушкінській, 74.

Повідомлення про займання надійшло на номер “101” об 11:20. Вогонь охопив 20 квадратних метрів площі закладу, у витяжку пішов дим, розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Надзвичайники людей із приміщення не евакуйовували, але Василенко не виключає, що це могли зробити ще до прибуття підрозділів ДСНС.

Пожежу загасили о 12:03, її причину встановлюють. Постраждалих немає.


Фото: телеграм-канал “Харків 1654”

Читайте також: Тіло чоловіка виявили у будинку на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Нову дату відкриття дитсадка в метро Харкова назвав Терехов
Нову дату відкриття дитсадка в метро Харкова назвав Терехов
30.12.2023, 13:03
Пожежа в ресторані на Пушкінській у Харкові: у ДСНС розповіли подробиці (фото)
Пожежа в ресторані на Пушкінській у Харкові: у ДСНС розповіли подробиці (фото)
30.12.2023, 12:29
Цікавляться ТЦК: що загрожує охочим погуляти на вулиці в новорічну ніч
Цікавляться ТЦК: що загрожує охочим погуляти на вулиці в новорічну ніч
30.12.2023, 12:11
Цінні поради дали тим, хто підлягає мобілізації в Харкові
Цінні поради дали тим, хто підлягає мобілізації в Харкові
29.12.2023, 19:33
Військові “трошки в шоці” – представник ХОВА про мобілізацію в спортзалах
Військові “трошки в шоці” – представник ХОВА про мобілізацію в спортзалах
29.12.2023, 17:53
Як працюватимуть супермаркети Харкова 31.12 та 1.01 – графік
Як працюватимуть супермаркети Харкова 31.12 та 1.01 – графік
29.12.2023, 18:27

Новини за темою:

08:24
Тіло чоловіка виявили в будинку на Харківщині
16:58
На Харківщині чоловік отруївся чадним газом
12:24
Як у Харкові з-під завалів витягли чоловіка – відео ДСНС
11:47
Ракетний удар по Харкову: чоловіка дістали з-під завалів, евакуювали дітей
09:16
Підліток постраждав на Харківщині внаслідок пожежі

Ви читали новину: «Пожежа в ресторані на Пушкінській у Харкові: у ДСНС розповіли подробиці (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 12:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 30 грудня у Харкові сталася пожежа в ресторані “Мені б м’яса” на вулиці Пушкінській, 74.".