Тіло чоловіка виявили в будинку на Харківщині
Тіло чоловіка 1965 року народження виявили надзвичайники під час пожежі у житловому будинку барачного типу у селищі Слобожанське Красноградського району увечері 29 грудня.
Рятувальники виїхали на виклик близько 21-ї години, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
У будинку горіли перекриття та конструктивні елементи кімнати на площі 35 квадратних метрів. Загасили пожежу о 00:27. Причина займання – занесення джерела вогню.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 08:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло чоловіка 1965 року народження виявили надзвичайники під час пожежі у житловому будинку барачного типу у селищі Слобожанське Красноградського району увечері 29 грудня.".