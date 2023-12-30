Тіло чоловіка виявили в будинку на Харківщині

Тіло чоловіка 1965 року народження виявили надзвичайники під час пожежі у житловому будинку барачного типу у селищі Слобожанське Красноградського району увечері 29 грудня.

Рятувальники виїхали на виклик близько 21-ї години, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

У будинку горіли перекриття та конструктивні елементи кімнати на площі 35 квадратних метрів. Загасили пожежу о 00:27. Причина займання – занесення джерела вогню.