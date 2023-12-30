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Тіло чоловіка виявили в будинку на Харківщині

Події 08:24   30.12.2023
Олена Нагорна
Тіло чоловіка виявили в будинку на Харківщині

Тіло чоловіка 1965 року народження виявили надзвичайники під час пожежі у житловому будинку барачного типу у селищі Слобожанське Красноградського району увечері 29 грудня.

Рятувальники виїхали на виклик близько 21-ї години, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

У будинку горіли перекриття та конструктивні елементи кімнати на площі 35 квадратних метрів. Загасили пожежу о 00:27. Причина займання – занесення джерела вогню.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 08:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло чоловіка 1965 року народження виявили надзвичайники під час пожежі у житловому будинку барачного типу у селищі Слобожанське Красноградського району увечері 29 грудня.".