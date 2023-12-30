Тело мужчины обнаружили в доме на Харьковщине

Тело мужчины 1965 года рождения обнаружили чрезвычайники во время пожара в жилом доме барачного типа в поселке Слобожанское Красноградского района вечером 29 декабря.

Спасатели выехали на вызов около 21 часа, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В доме горели перекрытия и конструктивные элементы комнаты на площади 35 квадратных метров. Потушили пожар в 00:27. Причина возгорания — занесение источника огня.