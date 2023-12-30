Тело мужчины обнаружили в доме на Харьковщине
Тело мужчины 1965 года рождения обнаружили чрезвычайники во время пожара в жилом доме барачного типа в поселке Слобожанское Красноградского района вечером 29 декабря.
Спасатели выехали на вызов около 21 часа, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В доме горели перекрытия и конструктивные элементы комнаты на площади 35 квадратных метров. Потушили пожар в 00:27. Причина возгорания — занесение источника огня.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 08:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело мужчины 1965 года рождения обнаружили чрезвычайники во время пожара в жилом доме барачного типа в поселке Слобожанское Красноградского района вечером 29 декабря.".