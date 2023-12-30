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Восемь атак врага у Синьковки и авиаудар — сводка Генштаба по Харьковщине

Происшествия 22:41   30.12.2023
Елена Нагорная
Восемь атак врага у Синьковки и авиаудар — сводка Генштаба по Харьковщине

Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак врага возле Синьковки Купянского района, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар в районе Песчаного.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Бочковое и Красное Первое на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 22:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак врага возле Синьковки Купянского района, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".