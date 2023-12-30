Восемь атак врага у Синьковки и авиаудар — сводка Генштаба по Харьковщине

Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак врага возле Синьковки Купянского района, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар в районе Песчаного.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Бочковое и Красное Первое на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.