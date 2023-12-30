Вісім атак ворога біля Синьківки та авіаудар – зведення Генштабу по Харківщині
Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак ворога біля Синьківки Куп’янського району, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаудару в районі Піщаного.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Бочкове та Красне Перше на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 22:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак ворога біля Синьківки Куп’янського району, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".