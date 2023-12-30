Вісім атак ворога біля Синьківки та авіаудар – зведення Генштабу по Харківщині

Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак ворога біля Синьківки Куп’янського району, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару в районі Піщаного.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Бочкове та Красне Перше на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.