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Без дощів і тепло. Прогноз погоди на 7 жовтня у Харкові й області

Погода 20:27   06.10.2026
Оксана Якушко
Без дощів і тепло. Прогноз погоди на 7 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 7 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. День пройде без опадів.

Вітер прогнозують південно-західний зі швидкістю 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 18 до 23°.

 

У Харкові день прогнозують без опадів.

Вітер очікують південно-західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підніметься до 19 – 21°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 20:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 7 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.".