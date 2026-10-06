Без дождей и тепло. Прогноз погоды на 7 октября в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 7 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Днем пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют юго-западный со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем от 18 до 23°.
В Харькове день прогнозируется без осадков.
Ветер ожидают юго-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10°, днем столбик термометра поднимется до 19 – 21°.