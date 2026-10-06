Без дождей и тепло. Прогноз погоды на 7 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 7 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Днем пройдет без осадков.

Ветер прогнозируют юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 18 до 23°.

В Харькове день прогнозируется без осадков.

Ветер ожидают юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 19 – 21°.