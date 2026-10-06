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Без дождей и тепло. Прогноз погоды на 7 октября в Харькове и области

Погода 20:27   06.10.2026
Оксана Якушко
Без дождей и тепло. Прогноз погоды на 7 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 7 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Днем пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют юго-западный со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 18 до 23°.

В Харькове день прогнозируется без осадков.
Ветер ожидают юго-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 19 – 21°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 20:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 7 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.".