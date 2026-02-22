У Харкові пошкоджено понад 12 000 будівель: як виглядає центр міста (відео)

Харківський антикорупційний центр опублікував відео із центру Харкова, яке зафільмували взимку 2026 року. На кадрах видно суттєві руйнування в місті, що сталися за майже чотири роки повномасштабного вторгнення РФ.

“Від початку російського вторгнення, за даними міськради, у Харкові було пошкоджено або зруйновано понад 12 000 будівель. Бойові дії тривають. Частину будівель законсервували, частина ─ продовжує руйнуватися. Спроб говорити відверто про відбудову центральної частини міста, за всі чотири роки не було або принаймні були дуже невиразні. Відбудова пошкодженого війною центра Харкова ─ непахане поле для різного роду несподіваних ідей та креативних рішень, адже центр найпомітніший серед міських локацій, має стратегічну роль в житті міста“, – зазначили в ХАЦ.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” за допомогою архітекторів-реставраторів розбиралася, чи є шанс відреставрувати старовинні будинки в центрі Харкова, які пошкодили та зруйнували росіяни. Порівнюючи сьогоднішні руйнування Харкова та руїни після Другої Світової війни, відомий харківський архітектор-реставратор Володимир Лопатько сказав, що у 40-х роках минулого століття місто постраждало сильніше.