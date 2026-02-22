В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)

Харьковский антикоррупционный центр опубликовал видео из центра Харькова, снятое зимой 2026 года. На кадрах видны существенные разрушения в городе за почти четыре года полномасштабного вторжения РФ.

«С начала российского вторжения, по данным горсовета, в Харькове было повреждено или разрушено более 12 000 зданий. Боевые действия продолжаются. Часть построек законсервировали, часть ─ продолжает разрушаться. Попыток откровенно говорить о восстановлении центральной части города за все четыре года не было или, по крайней мере, были очень невнятные. Восстановление поврежденного войной центра Харькова – не паханное поле для разного рода неожиданных идей и креативных решений, ведь центр самая заметная среди городских локаций, играет стратегическую роль в жизни города», — отметили в ХАЦ.

Напомним, МГ «Объектив» с помощью архитекторов-реставраторов разбиралась, есть ли шанс отреставрировать старинные здания в центре Харькова, которые повредили и разрушили россияне. Сравнивая сегодняшние разрушения Харькова и руины после Второй Мировой войны, известный харьковский архитектор-реставратор Владимир Лопатько сказал, что в 40-х годах прошлого столетия город пострадал сильнее.