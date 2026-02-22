Live

В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)

Репортаж 15:43   22.02.2026
Оксана Горун
В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)

Харьковский антикоррупционный центр опубликовал видео из центра Харькова, снятое зимой 2026 года. На кадрах видны существенные разрушения в городе за почти четыре года полномасштабного вторжения РФ.

«С начала российского вторжения, по данным горсовета, в Харькове было повреждено или разрушено более 12 000 зданий. Боевые действия продолжаются. Часть построек законсервировали, часть ─ продолжает разрушаться. Попыток откровенно говорить о восстановлении центральной части города за все четыре года не было или, по крайней мере, были очень невнятные. Восстановление поврежденного войной центра Харькова – не паханное поле для разного рода неожиданных идей и креативных решений, ведь центр самая заметная среди городских локаций, играет стратегическую роль в жизни города», — отметили в ХАЦ.

Напомним, МГ «Объектив» с помощью архитекторов-реставраторов разбиралась, есть ли шанс отреставрировать старинные здания в центре Харькова, которые повредили и разрушили россияне. Сравнивая сегодняшние разрушения Харькова и руины после Второй Мировой войны, известный харьковский архитектор-реставратор Владимир Лопатько сказал, что в 40-х годах прошлого столетия город пострадал сильнее.

Читайте также: При восстановлении Госпрома хотят установить окна, как в 1928 году

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
22.02.2026, 07:45
Новости Харькова — главное 22 февраля: оккупанты сдаются в плен, налет БпЛА
Новости Харькова — главное 22 февраля: оккупанты сдаются в плен, налет БпЛА
22.02.2026, 13:03
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
22.02.2026, 13:17
Сегодня 22 февраля 2026: какой день в истории
Сегодня 22 февраля 2026: какой день в истории
22.02.2026, 06:00
В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)
В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)
22.02.2026, 15:43

Новости по теме:

22.02.2026
Новости Харькова — главное 22 февраля: оккупанты сдаются в плен, налет БпЛА
22.02.2026
Россияне в Купянске начали сдаваться в плен: что происходит в городе (видео)
22.02.2026
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026
Поругался с мамой и ушел из дома по трассе: под Харьковом искали 13-летнего
22.02.2026
Лозовскую громаду атаковали БпЛА, повреждена критическая инфраструктура


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)», то посмотрите больше в разделе Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 15:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский антикоррупционный центр опубликовал видео из центра Харькова, снятое зимой 2026 года ".