В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)
Харьковский антикоррупционный центр опубликовал видео из центра Харькова, снятое зимой 2026 года. На кадрах видны существенные разрушения в городе за почти четыре года полномасштабного вторжения РФ.
«С начала российского вторжения, по данным горсовета, в Харькове было повреждено или разрушено более 12 000 зданий. Боевые действия продолжаются. Часть построек законсервировали, часть ─ продолжает разрушаться. Попыток откровенно говорить о восстановлении центральной части города за все четыре года не было или, по крайней мере, были очень невнятные. Восстановление поврежденного войной центра Харькова – не паханное поле для разного рода неожиданных идей и креативных решений, ведь центр самая заметная среди городских локаций, играет стратегическую роль в жизни города», — отметили в ХАЦ.
Напомним, МГ «Объектив» с помощью архитекторов-реставраторов разбиралась, есть ли шанс отреставрировать старинные здания в центре Харькова, которые повредили и разрушили россияне. Сравнивая сегодняшние разрушения Харькова и руины после Второй Мировой войны, известный харьковский архитектор-реставратор Владимир Лопатько сказал, что в 40-х годах прошлого столетия город пострадал сильнее.
Читайте также: При восстановлении Госпрома хотят установить окна, как в 1928 году
Категории: Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, разрушения, руйнування, ХАЦ, центр;
Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 15:43;