При восстановлении Госпрома хотят установить окна, как в 1928 году
Директор Госпрома и архитектор-реставратор рассказали МГ «Объектив», что показало сканирование здания, какие работы уже проводят и что в планах.
Госпром просканировали эксперты ЮНЕСКО
ЮНЕСКО еще не включило здание Госпрома в список Всемирного наследия, но планирует это сделать в этом году, в июле-августе – когда будет заседание комиссии, рассказывает директор областного коммунального предприятия Госпром Николай Чехунов. Эксперты ЮНЕСКО уже приезжали в Харьков и побывали в Госпроме – тогда замначальника ХОВА и директор уникального строения показывали иностранным гостям разрушения, появившиеся в здании в результате российского авиаудара.
«Сделали техническое заключение по зданию, и внешний вид осмотрели. Представитель ЮНЕСКО провел сканирование Госпрома, и нам пообещали прислать один экземпляр. Никаких трещин нет, кроме того места, куда ударила бомба. Она прилетела в 7-й подъезд, пробила крышу и перекрытия между вторым и третьим этажом. И там есть трещины, именно в этом месте. Там примерно площадь одного этажа – 100 с лишним квадратных метров. Остальное здание не тронуто, слава Богу», — рассказывает Чехунов.
После визита представителей ЮНЕСКО при ХОВА создали рабочую группу, чтобы она готовила все документы, необходимые для включения Госпрома в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта рабочая группа напрямую сотрудничает с представителями международной организации в Украине, подчеркивает Чехунов.
Тендер среди производителей окон проведет ЮНЕСКО
После визита в Харьков представители ЮНЕСКО сообщили, что могут помочь установить в здании Госпрома окна, вылетевшие из-за «прилета».
«А таких у нас вообще больше 200. Те, что забиты, их можно ремонтировать. А есть такие, что не подлежат ремонту. И ЮНЕСКО пообещало провести тендер и передать нам эти окна. Но учитывая, что в Харькове постоянные «прилеты», взрывы, они предложили пока поставить временные. Мы встретились с теми, кто будет делать их, они замерили 10 окон. После того как их изготовят и поставят, мы хотим посмотреть, не испортят ли они вид здания, пока будут изготавливать остальные 200 окон», — рассказывает директор Госпрома.
Примечательно, что тендер на производство окон будет проводить собственно организация ЮНЕСКО, которая находится в Париже, во Франции. Эксперты попросили, чтобы украинцы предложили на выбор несколько производителей деревянных окон.
«И мы их нашли – харьковских и не только. Сейчас же у нас по Украине всего три-четыре производителя, которые могут делать такие деревянные окна», — объясняет Чехунов.
Сейчас в Госпроме все окна деревянные. Внешне они такие же, как те, что установили после Второй мировой войны, но не оригинальные — 1928 года. Во время войны все окна в здании вылетели от взрывов или же выгорели – не осталось ни одного целого.
Кроме окон, бомба, ударившая по Госпрому осенью 2024-го, повредила и помещения внутри. Их вместе с Харьковским облсоветом потихонечку ремонтируют, рассказывает Чехунов.
«Что можем без ЮНЕСКО – ремонтируем окна, уже больше 50. По первому тендеру осталось еще окон 40 отремонтировать. Людям же нужно условия создавать. Люди же сидят работают без воздуха», — объясняет директор Госпрома.
Все чертежи Госпрома вывезли в РФ
Те 10 экспериментальных окон, что появятся в Госпроме с одобрения ЮНЕСКО, будут максимально похожи на «родные», установленные в 1928 году, объясняет архитектор-реставратор Владимир Лопатько.
«В 1920-е годы в стиле конструктивизм были определенные рисунки окон. Такие квадратные членения окон и очень тоненькие переплеты. А иногда делали металлические витражи, очень изящные. Но в 1950-е годы, после войны, на это смотрели, как на ненужное дело, потому что уже в это время уже были разработаны новые стандарты окон. Госпром в 1950-е годы восстановили по рисункам 1920-х годов, но все-таки не очень точно. Точнее, не восстановили, а отремонтировали», — рассказывает Лопатько.
После авиаудара россиян по Госпрому и визита ЮНЕСКО архитектор-реставратор вместе с Чехуновым решились на небольшой эксперимент: раз уж довелось ремонтировать памятник конструктивизма, почему бы не воссоздать окна, похожие на оригинальные. Чтобы туристам можно было показывать, как «родные» выглядели, говорит Лопатько. Тем более, что и коллеги-реставраторы нашли деревянные переплеты оригинальных окон. И после воссоздания их установят со стороны, выходящей на проспект Независимости, пояснил Лопатько.
Что же до полной документации по Госпрому, которая помогла бы с восстановлением здания, то ее со всеми архивами еще в советские годы увезли в РФ.
«Объект курировал Феликс Дзержинский. А поскольку он был в ЧК, и этот объект был государственной значимости, то всю документацию Дзержинский увез в Москву. Там ее сдали в исторический архив. Поэтому сейчас мы вообще не можем добраться до этих документов», — рассказал архитектор-реставратор.
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- Категории: Интервью, Общество, Харьков; Теги: відновлення, Владимир Лопатько, восстановление, госпром, окно, ремонт, ЮНЕСКО;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 07:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор Госпрома и архитектор-реставратор рассказали МГ «Объектив», что показало сканирование здания, какие работы уже проводят и что в планах".