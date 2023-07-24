На Лозівщині шукають вандалів, які зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору

У селищі Миролюбівка на Харківщині вандали зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору та пошкодили понад 10 надгробків на кладовищі.

Про це повідомляє видання «LozovaNews».

За інформацією старости селища Андрія Немашкала, це сталося на вихідних, 22-23 липня.

«Місцеві мешканці шоковані звірствами. Кажуть, за останні десятиріччя таких випадків не було. Про подію повідомили правоохоронців. Шукають тих, хто скоїв», – пишуть у виданні.