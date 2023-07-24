На Лозівщині шукають вандалів, які зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору
Фото: LozovaNews
У селищі Миролюбівка на Харківщині вандали зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору та пошкодили понад 10 надгробків на кладовищі.
Про це повідомляє видання «LozovaNews».
За інформацією старости селища Андрія Немашкала, це сталося на вихідних, 22-23 липня.
«Місцеві мешканці шоковані звірствами. Кажуть, за останні десятиріччя таких випадків не було. Про подію повідомили правоохоронців. Шукають тих, хто скоїв», – пишуть у виданні.
Читайте також: Мародери зазіхають на палац у Шарівці, у парку рубають сторічні дуби
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Лозівщині шукають вандалів, які зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 15:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Миролюбівка на Харківщині вандали зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору та пошкодили понад 10 надгробків на кладовищі.".