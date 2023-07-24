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На Лозівщині шукають вандалів, які зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору

Події 15:01   24.07.2023
Вікторія Яковенко
На Лозівщині шукають вандалів, які зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору Фото: LozovaNews

У селищі Миролюбівка на Харківщині вандали зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору та пошкодили понад 10 надгробків на кладовищі.

Про це повідомляє видання «LozovaNews».

За інформацією старости селища Андрія Немашкала, це сталося на вихідних, 22-23 липня.

«Місцеві мешканці шоковані звірствами. Кажуть, за останні десятиріччя таких випадків не було. Про подію повідомили правоохоронців. Шукають тих, хто скоїв», – пишуть у виданні.

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Фото: LozovaNews

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 15:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Миролюбівка на Харківщині вандали зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору та пошкодили понад 10 надгробків на кладовищі.".