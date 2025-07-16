КАБ влучив по магазину “Аврора” в Добропіллі: є жертви та поранені

Армія РФ завдала удару по центру міста Добропілля Донецької області. Український волонтер Денис Христов (“Голландець”) з місця заявив, що удар прийшовся по маркету “Аврора”.

Доповнено о 19:20. Уже відомо про двох загиблих і 14 поранених внаслідок удару по Добропіллю.

“Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу. За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів. Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває”, – повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

“Буквально 10-15 хвилин тому був приліз до центру Добропілля, магазин Аврора. Чимало жертв, загиблих, тому що це був час пік, вечір, центральна вулиця міста”, – сказав Христов у відео, яке опублікував у своєму телеграм-каналі.

Місцеві канали публікують відео, на якому – масштабна пожежа на місці “прильоту”. Офіційних даних щодо постраждалих ще немає.