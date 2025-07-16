КАБом ударили по магазину «Аврора» в Доброполье: есть жертвы и раненые
Армия РФ нанесла удар по центру города Доброполье Донецкой области. Украинский волонтер Денис Христов («Голландец») с места заявил, что удар пришелся по маркету «Аврора».
Дополнено в 19:20. Уже известно о двух погибших и 14 раненых в результате удара по Доброполью.
«Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно — по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу. По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, шести многоэтажках и восьми автомобилях. По всей вероятности, под завалами до сих пор остаются люди — поиск уцелевших продолжается», — сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
«Буквально 10-15 минут назад был «прилет» по центру Доброполья, магазин Аврора. Немало жертв, погибших, потому что это был час пик, вечер, центральная улица города», — сказал Христов в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Местные каналы публикуют видео, на котором — масштабный пожар на месте «прилета». Официальных данных о пострадавших еще нет.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Донецкая область, жертвы, кабы, прилет;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 19:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла удар по центру города Доброполье Донецкой области. Украинский волонтер Денис Христов («Голландец») с места заявил, что удар пришелся по маркету «Аврора»".