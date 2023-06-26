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Мародери зазіхають на палац у Шарівці, у парку рубають сторічні дуби

Суспільство 18:02   26.06.2023
Оксана Якушко

На Харківщині з початку повномасштабного вторгнення без охорони палацово-парковий комплекс «Шарівка» у Богодухівському районі, до будівлі почали навідуватись мародери та вандали, повідомили місцеві краєзнавці та в.о. директора обласного комунального підприємства Вікторія Мовчан, повідомляє “Укрінформ”.

“Дійсно, з 24 лютого 2022 року комплекс не охороняється. Ми зафіксували, що є пошкодження – зірвана решітка з вікна. Однак проникнення в сам палац не було. Всі замки на приміщеннях цілі”, – заявила Мовчан.

Керівниця підприємства запевнила, що найближчим часом вирішать питання з охороною. Більше року її не було через фінансову скруту: туристичну діяльність у садибі фактично припинили через війну, доходу за вхід екскурсійних груп КП не отримує.

“Це значне фінансове навантаження. Ми просили адміністрацію дозволити нам діяльність, але з огляду на військову обстановку екскурсії поки заборонені. Але ми наймемо охоронців, які чергуватимуть та наглядатимуть за порядком на території”, – сказала директор КП.

Місцевий краєзнавець, екскурсовод музею на громадських засадах «Музей 100-річної історії Шарівського поселення» Наталія Твердохліб каже, що до руйнацій, яких палацу завдає час, додалися ще й рукотворні.

«Наполегливі “відвідувачі” вибили вікно дубової зали, в одному з приміщень зняли лінолеум. А на території парку ведеться незаконна порубка столітніх дубів”, – говорить Твердохліб.

Утім у КП “Знахідка” заявляють, що всередині нікого не було, а факту порубки вони не побачили, тож викликати поліцію не будуть.

“Ми звикли , що маєток Кеніга позиціонують як одну з небагатьох національних пам’яток архітектури Слобожанщини та історичну візитівку нашої громади. Війна стерла з мапи нашої країни не тільки мільйони людських доль, а й сотні музеїв і пам’яток. Винищення нашої історії – одне з найперших завдань ворога, тож такі об’єкти як Шарівський замок мають бути під пильною увагою в цей нелегкий для країни час”, – наголошує Твердохліб.

У департаменті культури і туризму Харківської ОДА кореспонденту агентства відповіли, що наразі охороною, діяльністю та підтримкою стану будівлі займається виключно обласне КП “Знахідка”. Таку ж думку висловили і в обласному департаменті капітального будівництва, на балансі якого знаходиться один із об’єктів комплексу.

Палацово-парковий комплекс “Шарівка” – пам’ятка національного значення. Центральна будівля – палац у неоготичному стилі. Остаточного вигляду набув у 1912 року завдяки останньому власнику – Леопольду Кенігу, успішному та прогресивному підприємцю та меценату.

Фото: Наталія Твердохліб

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 18:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з початку повномасштабного вторгнення без охорони палацово-парковий комплекс «Шарівка» у Богодухівському районі, до будівлі почали навідуватись мародери та вандали, повідомили місцеві краєзнавці та в.о. директора обласного комунального підприємства Вікторія Мовчан, повідомляє “Укрінформ”.".