Виніс гроші, прикраси, телевізор: квартирного злодія піймали у Харкові – НПУ

Суспільство 14:59   17.04.2026
Вікторія Яковенко
Виніс гроші, прикраси, телевізор: квартирного злодія піймали у Харкові – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові правоохоронці затримали 25-річного чоловіка. Слідство вважає, що він обчистив квартиру в місті.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася у Салтівському районі. Фігурант, кажуть копи, за допомогою відмичок відкрив двері квартири та обчистив оселю.

«Порушник виніс з квартири грошові кошти, золоті прикраси, телевізор та комп’ютерну техніку. Загальна сума збитків встановлюється», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 25-річний чоловік, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі.

Під час обшуку вдома у фігуранта вилучили відмички та частину вкрадених речей, зазначили у поліції. Йому повідомили про підозру в крадіжці. Наразі він перебуває у СІЗО. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

«Крім того, встановлено, що затриманий причетний до скоєння ще щонайменше чотирьох квартирних крадіжок на території Салтівського та Новобаварського районів Харкова, а також Дарницького району міста Київ», – уточнили правоохоронці.

квартирного вора поймали в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
квартирного вора поймали в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
квартирного вора поймали в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Автор: Вікторія Яковенко
Якщо вам цікава новина: «Виніс гроші, прикраси, телевізор: квартирного злодія піймали у Харкові – НПУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 14:59;

