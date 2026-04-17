Виніс гроші, прикраси, телевізор: квартирного злодія піймали у Харкові – НПУ
У Харкові правоохоронці затримали 25-річного чоловіка. Слідство вважає, що він обчистив квартиру в місті.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася у Салтівському районі. Фігурант, кажуть копи, за допомогою відмичок відкрив двері квартири та обчистив оселю.
«Порушник виніс з квартири грошові кошти, золоті прикраси, телевізор та комп’ютерну техніку. Загальна сума збитків встановлюється», – розповіли правоохоронці.
Поліцейські встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 25-річний чоловік, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі.
Під час обшуку вдома у фігуранта вилучили відмички та частину вкрадених речей, зазначили у поліції. Йому повідомили про підозру в крадіжці. Наразі він перебуває у СІЗО. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми.
«Крім того, встановлено, що затриманий причетний до скоєння ще щонайменше чотирьох квартирних крадіжок на території Салтівського та Новобаварського районів Харкова, а також Дарницького району міста Київ», – уточнили правоохоронці.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: злодій, квартира, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Виніс гроші, прикраси, телевізор: квартирного злодія піймали у Харкові – НПУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 14:59;