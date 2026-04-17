Вынес деньги, украшения, телевизор: квартирного вора поймали в Харькове – НПУ

Общество 14:59   17.04.2026
Виктория Яковенко
Вынес деньги, украшения, телевизор: квартирного вора поймали в Харькове – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители задержали 25-летнего мужчину. Следствие считает, что он обчистил квартиру в городе.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в Салтовском районе. Фигурант, говорят копы, с помощью отмычек открыл дверь квартиры и обчистил жилье.

«Нарушитель вынес из квартиры денежные средства, золотые украшения, телевизор и компьютерную технику. Общая сумма ущерба устанавливается», — рассказали правоохранители.

Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался 25-летний мужчина, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

В ходе обыска дома у фигуранта изъяли отмычки и часть украденных вещей, отметили в полиции. Ему сообщили о подозрении в краже. Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

«Кроме того, установлено, что задержанный причастен к совершению еще по меньшей мере четырех квартирных краж на территории Салтовского и Новобаварского районов Харькова, а также Дарницкого района Киева», — уточнили правоохранители.

квартирного вора поймали в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
квартирного вора поймали в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
квартирного вора поймали в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Автор: Виктория Яковенко
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 14:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители задержали 25-летнего мужчину. Следствие считает, что он обчистил квартиру в городе.".