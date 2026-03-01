Приборы для энергоучета демонтировал в Харькове мужчина

Узлы учета тепловой энергии украл из подвала жилого дома в Харькове 24-летний мужчина, сообщает Нацполиция.

Следствие установило, что в конце ноября 2025 года подозреваемый неоднократно наведывался в подвалы жилых домов в Слободском районе Харькова. Там злоумышленник демонтировал узлы учета тепловой энергии, принадлежащие КП «Харьковские тепловые сети». Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 50 тысяч гривен.

Следователи сообщили о подозрении 24-летнему харьковчанину в краже. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.