Приборы для энергоучета демонтировал в Харькове мужчина
Узлы учета тепловой энергии украл из подвала жилого дома в Харькове 24-летний мужчина, сообщает Нацполиция.
Следствие установило, что в конце ноября 2025 года подозреваемый неоднократно наведывался в подвалы жилых домов в Слободском районе Харькова. Там злоумышленник демонтировал узлы учета тепловой энергии, принадлежащие КП «Харьковские тепловые сети». Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 50 тысяч гривен.
Следователи сообщили о подозрении 24-летнему харьковчанину в краже. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Читайте также: Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, кража, Нацполиция, прибор, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Приборы для энергоучета демонтировал в Харькове мужчина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 марта 2026 в 12:58;