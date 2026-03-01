Live

Приборы для энергоучета демонтировал в Харькове мужчина

Происшествия 12:58   01.03.2026
Оксана Якушко
Приборы для энергоучета демонтировал в Харькове мужчина

Узлы учета тепловой энергии украл из подвала жилого дома в Харькове 24-летний мужчина, сообщает Нацполиция.

Следствие установило, что в конце ноября 2025 года подозреваемый неоднократно наведывался в подвалы жилых домов в Слободском районе Харькова. Там злоумышленник демонтировал узлы учета тепловой энергии, принадлежащие КП «Харьковские тепловые сети». Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 50 тысяч гривен.

Следователи сообщили о подозрении 24-летнему харьковчанину в краже. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Читайте также: Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие
Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие
01.03.2026, 09:06
Новости Харькова – главное 1 марта: утренняя атака дронами
Новости Харькова – главное 1 марта: утренняя атака дронами
01.03.2026, 11:05
Сегодня 1 марта 2026: какой день в истории
Сегодня 1 марта 2026: какой день в истории
01.03.2026, 06:00
Фото с места атак россиян 1 марта в Харькове показали в ГСЧС
Фото с места атак россиян 1 марта в Харькове показали в ГСЧС
01.03.2026, 09:23
В одном из районов Харькова упал вражеский беспилотник
В одном из районов Харькова упал вражеский беспилотник
28.02.2026, 21:09
Приборы для энергоучета демонтировал в Харькове мужчина
Приборы для энергоучета демонтировал в Харькове мужчина
01.03.2026, 12:58

Новости по теме:

04.02.2026
Обворовывал частные дома на Харьковщине — злоумышленнику вручили подозрение
04.02.2026
Вора, обворовывавшего клиентов в ресторанах Харькова, экстрадировали из Латвии
21.12.2025
Кислородную систему похитил мужчина из больницы Харьковской области
09.12.2025
Хотела вынести товаров на четыре тысячи: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы
28.11.2025
Вора-рецидивиста искали в Харькове с августа: что он украл в магазине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Приборы для энергоучета демонтировал в Харькове мужчина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 марта 2026 в 12:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Узлы учета тепловой энергии украл из подвала жилого дома в Харькове 24-летний мужчина, сообщает Нацполиция.".