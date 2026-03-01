Пристрої для енергообліку демонтував у Харкові чоловік
Вузли обліку теплової енергії вкрав із підвалу житлового будинку у Харкові 24-річний чоловік, повідомляє Нацполіція.
Слідство встановило, що наприкінці листопада 2025 року підозрюваний неодноразово навідувався до підвалів житлових будинків у Слобідському районі Харкова. Там зловмисник демонтував вузли обліку теплової енергії, що належать КП «Харківські теплові мережі». Загальна сума завданих збитків складає понад 50 тисяч гривень.
Слідчі повідомили про підозру 24-річному харків’янину у крадіжці. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
