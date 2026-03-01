Удари 1 березня по Харкову: атака на адмінбудівлю, гуртожиток, є постраждалі

Росіяни вранці 1 березня атакували дронами Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Доповнено о 09:05. До трьох зросла кількість постраждалих у Шевченківському районі Харкова: гостра реакція на стрес у 53-річної жінки, повідомив Олег Синєгубов.

Доповнено о 08:52. За допомогою до медиків звернулася 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок ворожого обстрілу в Шевченківському районі Харкова, розповів Олег Синєгубов.

Доповнено о 08:34. 75-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок атаки ворожого БпЛА в Шевченківському районі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкоджений технічний поверх гуртожтитку.

08:05. Перший удар по Харкову зафіксували близько 5:30 ранку – тоді БпЛА “Молния” вибухнув на кордоні Шевченківського та Київського районів. За годину росіяни атакували дроном вже Салтівський район.

“Приліт стався у парку, є пошкодження. Також у навколишніх будинках подекуди вибиті вікна. На щастя – без постраждалих”, – прокоментував подію Ігор Терехов.

Також влучення дрона сталося в адмінбудівлю, розташовану в Шевченківському районі міста, розповів мер Харкова. І росіяни знову атакували за допомогою БпЛА Салтівський район.

“У Шевченківському районі ворожий дрон атакував гуртожиток. На місці удару пожежа, проходить евакуація людей. Інформація про постраждалих поки не надходила”, – пізніше повідомив Ігор Терехов.