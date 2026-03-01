Сьогодні 1 березня 2026: який день в історії

1 березня в Україні – День жалоби на згадку про Корюківську трагедію. У 1562 році в цей день у Франції відбулася різанина, яка започаткувала ряд гугенотських воєн. У 1692-му розпочалася гучна справа салемських відьом у США. У 1918-му в УНР ухвалили закон про грошову одиницю, ввівши в обіг гривню. У 1991-му почався загальний страйк донецьких шахтарів, на якому вперше висунули політичні вимоги. У 2014-му цього дня натовп у Харкові штурмував будівлю ХОДА, а у 2022-му по ній вдарили російські ракети.

Свята та пам’ятні дати 1 березня

1 березня в Україні – День жалоби на згадку про Корюківську трагедію.

У світі – Всесвітній день цивільної оборони та День “Нуль дискримінації”.

Перша неділя березня – це Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення.

Починається Міжнародний місяць ідей, яким у світі визнали березень.

Також сьогодні: Всесвітній день імунітету, День дитячого сну, Міжнародний день кольорових жінок, Всесвітній день морських трав, Всесвітній день музичної терапії, Міжнародний день інвалідного візка, День обізнаності про аутоагресію, День обізнаності про управління суспільними ризиками, Всесвітній день компліменту, Всесвітній день коня.

1 березня в історії

1 березня 1562 року сталася різанина у французькому містечку Вассі, яку вважають відправною точкою початку гугенотських воєн. Докладніше.

1 березня 1692 року розпочалася гучна справа салемських відьом у США. Цього дня заарештували перших трьох підозрюваних: Тітубу, Сару Гуд та Сару Осборн. Ця справа стала одним із найвідоміших у світі “полювань на відьом”. Докладніше.

1 березня 1918 року війська УНР та Німеччини остаточно звільнили Київ від більшовиків. Докладніше.

1 березня 1918 року в УНР ухвалили закон “Про грошову одиницю, биття монети та друк кредитових державних білетів”. Цим документом в обіг запроваджували нову грошову одиницю – гривню. Докладніше.

1 та 2 березня 1943 року сталася Корюківська трагедія. Докладніше.

1 березня 1991 року розпочався загальний страйк донецьких шахтарів, на якому вперше висунули політичні вимоги. Докладніше.

1 березня 2014 року учасники антимайданівського мітингу в Харкові штурмували будівлю Харківської ОДА. Докладніше.

1 березня 2022 року армія РФ завдала удару крилатими ракетами по будівлі Харківської ОДА. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, через обстріл того дня загинули 44 особи: з них 33 особи перебували всередині та біля будівлі. Докладніше.

1 березня 2023 року в Харкові після року світломаскування почали включати зовнішнє освітлення – спочатку на пішохідних переходах, згодом поступово “підсвітили” центральні вулиці, а далі – і віддаленіші, і двори.

Церковне свято 1 березня

1 березня – перша неділя Великого посту. Церква відзначає Торжество Православ’я. Також 1 березня вшановують пам’ять преподобномучениці Євдокії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 1 березня пішов сніг або дощ, то весь місяць буде дощовим.

Якщо ж небо протягом дня ясне – березень буде теплим.

Якщо на водоймах розтанув весь сніг, то серйозних заморозків більше не буде.

Що не можна робити 1 березня

Не можна залишати без нагляду багаття та вогонь у печі.

Не можна виходити на вулицю без шапки та в легкому одязі.

День невдалий для походу на риболовлю.