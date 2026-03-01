Сегодня 1 марта 2026: какой день в истории

1 марта в Украине – День траура в память о Корюковской трагедии. В 1562 году в этот день во Франции произошла резня, которая положила начало ряду гугенотских войн. В 1692-м началось громкое дело салемских ведьм в США. В 1918-м в УНР был приняли закон о денежной единице, введя в обращение гривну. В 1991-м началась всеобщая забастовка донецких шахтеров, на которой впервые выдвинули политические требования. В 2014-м в этот день толпа в Харькове штурмовала здание ХОГА, а в 2022-м по нему ударили российские ракеты.

Праздники и памятные даты 1 марта

1 марта в Украине – День траура в память о Корюковской трагедии.

В мире – Всемирный день гражданской обороны и День «Ноль дискриминации».

Первое воскресенье марта – это Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

Начинается Международный месяц идей, которым в мире признали март.

Также сегодня: Всемирный день иммунитета, День детского сна, Международный день цветных женщин, Всемирный день морских трав, Всемирный день музыкальной терапии, Международный день инвалидной коляски, День осведомленности об аутоагрессии, День осведомленности об управлении общественными рисками, Всемирный день комплимента, Всемирный день коня.

1 марта в истории

1 марта 1562 года произошла резня во французском городке Васси, которую считают отправной точкой начала гугенотских войн. Подробнее.

1 марта 1692 года началось громкое дело салемских ведьм в США. В этот день арестовали первых трех подозреваемых: Титубу, Сару Гуд и Сару Осборн. Это дело стало одной из самых известных в мире «охот на ведьм». Подробнее.

1 марта 1918 года войска УНР и Германии окончательно освободили Киев от большевиков. Подробнее.

1 марта 1918 года в УНР приняли закон «О денежной единице, чеканке монеты и печати кредитных государственных билетов». Этим документом в обращение вводили новую денежную единицу – гривну. Подробнее.

1 и 2 марта 1943 года произошла Корюковская трагедия. Подробнее.

1 марта 1991 года началась всеобщая забастовка донецких шахтеров, на которой впервые выдвинули политические требования. Подробнее.

1 марта 2014 года участники антимайдановского митинга в Харькове штурмовали здание Харьковской ОГА. Подробнее.

1 марта 2022 года армия РФ нанесла удар крылатыми ракетами по зданию Харьковской ОГА. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, из-за обстрела в тот день погибли 44 человека: из них 33 человека находились внутри и у здания. Подробнее.

1 марта 2023 года в Харькове после года светомаскировки начали включать внешнее освещение – сначала на пешеходных переходах, впоследствии постепенно «подсветили» центральные улицы, а дальше – и более отдаленные, и дворы.

Церковный праздник 1 марта

1 марта — первое воскресенье Великого поста. Церковь отмечает Торжество Православия. Также 1 марта чтят память преподобномученицы Евдокии. Подробнее.

Народные приметы

Если 1 марта пошел снег или дождь, то целый месяц будет дождливым.

Если же небо в течение дня ясное, март будет теплым.

Если на водоемах растаял весь снег, серьезных заморозков больше не будет.

Что нельзя делать 1 марта

Нельзя оставлять без присмотра костер и огонь в печи.

Нельзя выходить на улицу без шапки и в легкой одежде.

День неудачный для похода на рыбалку.