Терехов: В Харькове включают освещение на пешеходных переходах

В Харькове начали подсвечивать пешеходные переходы по безопасности жителей, сообщил сегодня, 1 марта, в эфире национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Мы пока не включаем уличное освещение по соображениям безопасности, но сейчас начали подсвечивать пешеходные переходы. Это очень важно, потому что это безопасность жителей Харькова», — подчеркнул Игорь Терехов.

Сегодня планируется включить освещение переходов по следующим адресам: пр. Героев Сталинграда, 183 (остановка «Инфекционная больница»), ул. Роганская, 89 (остановка «ул. Гуриевская»), ул. Ахиезеров – ул. Самсоновская, ул. Полтавский Путь – ул. Дмитриевская, ул. Харьковских Дивизий – ул. Рыбалко, пр. Героев Харькова, 308, пр. Тракторостроителей, 130, пр. Любови Малой, 30/2 (остановка «Григоровка»), ул. Пушкинская – ул. Студенческая, ул. Сумская – ул. Свободы.

В ближайшее время также включат освещение еще на 11 пешеходных переходах.