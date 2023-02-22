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«Люди боятся» — Терехов рассказал о включении уличного освещения в Харькове

Общество 15:16   22.02.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
«Люди боятся» — Терехов рассказал о включении уличного освещения в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что включать фонари в городе еще рано. При этом мэрия ищет варианты, как подсветить пешеходные переходы.

Светомаскировку в Харькове пока не будут отменять. Об этом Терехов заявил во время общения с журналистами 22 февраля, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Люди сейчас боятся. Боятся, если будут включать уличное освещение. Я общаюсь с людьми, они говорят, что не включайте пока, — сказал Терехов. — Светомаскировка. Когда вы едете или идете по городу, вы видите, что во многих квартирах закрыты шторы. Люди напуганы».

Как пример мэр привел свою встречу с жителями улицы Краснодарской, по которой пришелся один из ракетных ударов РФ.

«Мы общались, и я хотел у подъезда включить освещение, они говорят: «Не включайте», — поделился Терехов.

При этом важным вопросом, который необходимо решить, мэр считает подсветку пешеходных переходов.

«Мы должны подсветить пешеходные переходы. И мы такой эксперимент сейчас проводим у военной областной администрации на Сумской. Мы проводили эксперимент с солнечной батареей. Но он сейчас не оправдал себя, не хватает мощности, короткий день – практически нет освещения. Поэтому сейчас ищем еще несколько вариантов, в том числе аккумуляторы, еще какой-нибудь будем искать путь, чтобы подсветить пешеходные переходы. Это важно», — подчеркнул мэр Харькова.

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    • Ранее Терехов сообщил о том, какие меры безопасности будут в Харькове 23 и 24 февраля — в канун и годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

    Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 15:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что включать фонари в городе еще рано. При этом мэрия ищет варианты, как подсветить пешеходные переходы".