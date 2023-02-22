Терехов сообщил, что 23 и 24 февраля в Харькове ужесточат меры безопасности

Мэр Харькова Игорь Терехов предложил тем, кто боится, остаться дома на годовщину нападения рф на Украину.

«Очень многие спрашивают сейчас: «Что может быть 23 и 24 числа?» Я не знаю, что будет, это зависит от нашего врага, от того, что у него в голове. Но, безусловно, будут усилены меры безопасности. Мы должны быть готовы к разным вызовам. Очень многие спрашивают: выходить на работу или нет. Своим подчиненным я сказал: «Кому тяжело, кто боится, те могут остаться в своих домах и дистанционно работать. Кто не боится – работаем в режиме, в котором работаем всегда. Коммунальщики будут работать. Учреждения, транспорт – пока мы ничего не будем менять, работаем в обычном режиме. Комендантский час пока не обсуждается» — сообщил Игорь Терехов.