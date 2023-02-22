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Терехов сообщил, что 23 и 24 февраля в Харькове ужесточат меры безопасности

Общество 13:07   22.02.2023
Оксана Якушко
Елена Нагорная
Терехов сообщил, что 23 и 24 февраля в Харькове ужесточат меры безопасности

Мэр Харькова Игорь Терехов предложил тем, кто боится, остаться дома на годовщину нападения рф на Украину.

«Очень многие спрашивают сейчас: «Что может быть 23 и 24 числа?» Я не знаю, что будет, это зависит от нашего врага, от того, что у него в голове. Но, безусловно, будут усилены меры безопасности. Мы должны быть готовы к разным вызовам. Очень многие спрашивают: выходить на работу или нет. Своим подчиненным я сказал: «Кому тяжело, кто боится, те могут остаться в своих домах и дистанционно работать. Кто не боится – работаем в режиме, в котором работаем всегда. Коммунальщики будут работать. Учреждения, транспорт – пока мы ничего не будем менять, работаем в обычном режиме. Комендантский час пока не обсуждается» — сообщил Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко, Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 13:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов предложил тем, кто боится, остаться дома на годовщину нападения рф на Украину.".