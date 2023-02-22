Синегубов: По Харькову россияне вероятно ударили ракетами С-300 или Х-59

Сейчас на месте прилетов работают подразделения ГСЧС и экстренная скорая медицинская помощь, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов во время телемарафона.

«Мы имели сегодня утром четыре ракетных удара. Это промышленная инфраструктура. Два человека пока имеют легкие повреждения, их госпиталили. Сейчас на месте работают подразделения ГСЧС, экстренная скорая медицинская помощь, чтобы разбирать завалы. А дальше уже будем смотреть, есть ли там еще пострадавшие». . По нашей информации, больше людей в этих местах «прилетов» не должно быть. Конечно, еще ждем выводов экспертов, но это могли быть ракеты или С-300 или Х-59», — сказал Синегубов.