Синєгубов: По Харкову росіяни ймовірно вдарили ракетами С-300 або Х-59

Наразі на місці прильотів працюють підрозділи ДСНС та екстрена швидка медична допомога, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов під час телемарафону.

“Ми мали сьогодні зранку чотири ракетні удари. Це промислова інфраструктура. Дві людини наразі мають легкі ушкодження, їх ушпиталили. Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога, щоб розбирати завали. А далі вже будемо дивитися, чи є там ще постраждалі. За нашою інформацією, більше людей в цих місцях «прильотів» не мало б бути. Звичайно, ще чекаємо висновків експертів, але це могли бути ракети чи С-300 або Х-59”, — сказав Синєгубов.