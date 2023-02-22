Вибухи у Харкові: «прильоти» по інфраструктурним об’єктам, два поранених

За попередніми даними, зафіксовано “прильоти” у Київському районі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів», – повідомив Синєгубов.

«Попередньо чотири удари прийшлися по Київському району міста Харкова. Ворог цілить по промисловим об‘єктам», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.