Вибухи у Харкові: Синєгубов і Терехов закликали містян залишатися в укриттях
У Харкові пролунало кілька вибухів, містяни нарахували не менше чотирьох.
У Харкові пролунало кілька вибухів
«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні», – попередив мер Харкова Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 10:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунало кілька вибухів, містяни нарахували не менше чотирьох.".