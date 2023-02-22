Вибухи у Харкові: Синєгубов і Терехов закликали містян залишатися в укриттях

У Харкові пролунало кілька вибухів, містяни нарахували не менше чотирьох.

У Харкові пролунало кілька вибухів

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні», – попередив мер Харкова Ігор Терехов.