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Вибухи у Харкові: Синєгубов і Терехов закликали містян залишатися в укриттях

Події 10:36   22.02.2023
Оксана Якушко
Вибухи у Харкові: Синєгубов і Терехов закликали містян залишатися в укриттях

У Харкові пролунало кілька вибухів, містяни нарахували не менше чотирьох.

У Харкові пролунало кілька вибухів

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні», – попередив мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 10:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунало кілька вибухів, містяни нарахували не менше чотирьох.".