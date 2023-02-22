Синєгубов: дитсадок, стадіон і будинок пошкоджені в Куп’янську ракетним ударом
Одна людина отримала поранення внаслідок обстрілів Харківської області минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Це мешканець Куп’янська, який постраждав від удару армії РФ по житловому сектору та був ушпиталений у середньому стані.
Також у Куп’янську ракетним обстрілом пошкоджені футбольне поле та трибуна стадіону, будівля дитсадка та 5-поверховий будинок.
Фото: Олег Синєгубов
Під обстрілом протягом дня знаходилися Вовчанськ та селище Вільча Вовчанської громади. Пошкоджено кілька житлових будинків, сталися пожежі.
У селищі Дворічна Куп’янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок.
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“На лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції та ведуть бої з російськими окупантами”, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 09:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина отримала поранення внаслідок обстрілів Харківської області минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".