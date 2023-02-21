Синєгубов: Внаслідок обстрілу Куп’янська поранення отримав літній чоловік

Обстріл Куп’янська стався сьогодні, 21 лютого, близько 13.00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Близько 13:00 окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. На жаль, поранення отримав 68-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості», – зазначив Синєгубов.

Крім того, ворог обстрілює смт Дворічну та Вовчанськ. Б’є виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено декілька будинків.