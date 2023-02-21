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Синєгубов: Внаслідок обстрілу Куп’янська поранення отримав літній чоловік

Події 14:38   21.02.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Внаслідок обстрілу Куп’янська поранення отримав літній чоловік

Обстріл Куп’янська стався сьогодні, 21 лютого, близько 13.00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Близько 13:00 окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. На жаль, поранення отримав 68-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості», – зазначив Синєгубов.

Крім того, ворог обстрілює смт Дворічну та Вовчанськ. Б’є виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено декілька будинків.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 14:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Куп’янська стався сьогодні, 21 лютого, близько 13.00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".