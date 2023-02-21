Синєгубов: Внаслідок обстрілу Куп’янська поранення отримав літній чоловік
Обстріл Куп’янська стався сьогодні, 21 лютого, близько 13.00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Близько 13:00 окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. На жаль, поранення отримав 68-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості», – зазначив Синєгубов.
Крім того, ворог обстрілює смт Дворічну та Вовчанськ. Б’є виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено декілька будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 14:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Куп’янська стався сьогодні, 21 лютого, близько 13.00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".