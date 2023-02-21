Синегубов: В результате обстрела Купянска ранение получил пожилой мужчина

Обстрел Купянска произошел сегодня, 21 февраля, около 13:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 13:00 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Вражеский снаряд попал в частный жилой дом. К сожалению, ранение получил 68-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», – отметил Синегубов.

Кроме того, враг обстреливает пгт Двуречную и Волчанск. Бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов.