Синегубов: В результате обстрела Купянска ранение получил пожилой мужчина
Обстрел Купянска произошел сегодня, 21 февраля, около 13:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 13:00 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Вражеский снаряд попал в частный жилой дом. К сожалению, ранение получил 68-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», – отметил Синегубов.
Кроме того, враг обстреливает пгт Двуречную и Волчанск. Бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 14:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел Купянска произошел сегодня, 21 февраля, около 13:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".