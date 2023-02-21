Утром на Харьковщине на взрывном устройстве подорвался человек — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о раненом из-за вражеских мин в Харьковской области.

«Сегодня утром в с. Рубежное Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский мужчина. На место выехала бригада медиков. Информация о состоянии пострадавшего уточняется», — написал Синегубов в telegram.

Он подчеркнул, что минная опасность в области остается высокой. Хотя гуманитарное разминирование проходит в постоянном режиме.

За прошедшие сутки на Харьковщине обезвредили еще 37 взрывоопасных предметов. Ранее Синегубов пояснял, что разминированию в Харьковской области мешает погода — мороз и снег не дают проводить работы быстрыми темпами.