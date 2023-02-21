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Утром на Харьковщине на взрывном устройстве подорвался человек — Синегубов

Происшествия 08:55   21.02.2023
Оксана Горун
Утром на Харьковщине на взрывном устройстве подорвался человек — Синегубов Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о раненом из-за вражеских мин в Харьковской области.

«Сегодня утром в с. Рубежное Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский мужчина. На место выехала бригада медиков. Информация о состоянии пострадавшего уточняется», — написал Синегубов в telegram.

Он подчеркнул, что минная опасность в области остается высокой. Хотя гуманитарное разминирование проходит в постоянном режиме.

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    • За прошедшие сутки на Харьковщине обезвредили еще 37 взрывоопасных предметов. Ранее Синегубов пояснял, что разминированию в Харьковской области мешает погода — мороз и снег не дают проводить работы быстрыми темпами.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 08:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о раненом из-за вражеских мин в Харьковской области".