Утром на Харьковщине на взрывном устройстве подорвался человек — Синегубов
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о раненом из-за вражеских мин в Харьковской области.
«Сегодня утром в с. Рубежное Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский мужчина. На место выехала бригада медиков. Информация о состоянии пострадавшего уточняется», — написал Синегубов в telegram.
Он подчеркнул, что минная опасность в области остается высокой. Хотя гуманитарное разминирование проходит в постоянном режиме.
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За прошедшие сутки на Харьковщине обезвредили еще 37 взрывоопасных предметов. Ранее Синегубов пояснял, что разминированию в Харьковской области мешает погода — мороз и снег не дают проводить работы быстрыми темпами.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о раненом из-за вражеских мин в Харьковской области".