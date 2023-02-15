Синегубов рассказал, что мешает возвращать свет на освобожденной Харьковщине

Текущая погода не способствуют восстановлению электроснабжения на деоккупированных территориях Харьковской области так же, как и разминированию, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов 14 февраля на сессии областного совета, проходившей в дистанционном формате.

«Когда мороз, когда снег, разминирование вообще проводиться технически не может. Однако мы этот вопрос контролируем и сразу выходим в поля сразу, как это позволяет погода», — отметил Синегубов.

Также он констатировал, что в результате последних ракетных ударов по Харьковщине энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения.

«Сейчас работа стабильная, и вы это можете наблюдать по отключению электроснабжения, однако ситуация достаточно тяжелая. Это и по предприятиям, которые находятся в Харьковском районе, и по предприятиям, которые находятся в Чугуевском районе. Все равно мы ситуацию полностью контролируем», — добавил глава ХОВА.