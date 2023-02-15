Синегубов рассказал, что мешает возвращать свет на освобожденной Харьковщине
Текущая погода не способствуют восстановлению электроснабжения на деоккупированных территориях Харьковской области так же, как и разминированию, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов 14 февраля на сессии областного совета, проходившей в дистанционном формате.
«Когда мороз, когда снег, разминирование вообще проводиться технически не может. Однако мы этот вопрос контролируем и сразу выходим в поля сразу, как это позволяет погода», — отметил Синегубов.
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Также он констатировал, что в результате последних ракетных ударов по Харьковщине энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения.
«Сейчас работа стабильная, и вы это можете наблюдать по отключению электроснабжения, однако ситуация достаточно тяжелая. Это и по предприятиям, которые находятся в Харьковском районе, и по предприятиям, которые находятся в Чугуевском районе. Все равно мы ситуацию полностью контролируем», — добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 22:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Текущая погода не способствуют восстановлению электроснабжения на деоккупированных территориях Харьковской области так же, как и разминированию, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов 14 февраля на сессии областного совета, проходившей в дистанционном формате.".