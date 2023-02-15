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Синєгубов розповів, що заважає відновлювати світло на деокупованій Харківщині

Суспільство 22:57   15.02.2023
Олена Нагорна
Синєгубов розповів, що заважає відновлювати світло на деокупованій Харківщині

Поточна погода не сприяє відновленню електропостачання на деокупованих територіях Харківської області так само як і розмінуванню, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов 14 лютого на сесії обласної ради, яка проходила в дистанційному форматі.

“Коли мороз, коли сніг, розмінування взагалі проводитися технічно не може. Однак ми це питання контролюємо й одразу виходимо у поля відразу, як це дозволяє погода”, – зазначив Синєгубов.

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Також він констатував, що внаслідок останніх ракетних ударів по Харківщині енергетична інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень.

“Наразі робота стабільна, і ви це можете спостерігати щодо відключення електропостачання, однак ситуація досить важка. Це і по підприємствах, які знаходяться в Харківському районі, і по підприємствах, які знаходяться в Чугуївському районі. Усе одно ми ситуацію повністю контролюємо”, – додав голова ХОВА.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 22:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поточна погода не сприяє відновленню електропостачання на деокупованих територіях Харківської області так само як і розмінуванню, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов 14 лютого на сесії обласної ради, яка проходила в дистанційному форматі.".