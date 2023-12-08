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Що потрібно знати, повертаючись на деокуповані території – поради саперів

Суспільство 17:18   08.12.2023
Олексій Наумов
Що потрібно знати, повертаючись на деокуповані території – поради саперів

Від початку повномасштабного вторгнення, на Харківщині підірвалися на мінах та розтяжках 243 людини, з яких 19 дітей. Загинули 45 осіб і одна дитина.

Харківська область вважається найбільш замінованою в Україні. Російські окупанти застосовували майже всі види озброєння задля знищення населених пунктів регіону. Найбільш небезпечні вибухонебезпечні предмети, які можна виявити на відкритій місцевості – нерозірвані снаряди, міни “Пелюстка”, протипіхотні та протитанкові міни, розтяжки.

“У разі виявлення підозрілого предмета, в жодному разі не чіпайте його. Відійдіть на безпечну відстань тим самим шляхом, що й підійшли. Позначте шлях до цієї знахідки палкою, колесом, пляшкою або будь-чим помітним. Сповістіть ДСНС чи правоохоронців та чекайте спеціалістів”, – пояснив начальник загону піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Ігор Овчарук.

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Небезпечні знахідки можуть чатувати на вас і у власній оселі, якщо там розміщувалися окупанти. Для створення пасток ворог використовував ручні гранати, протипіхотні міни, шашки та розтяжки. Найчастіше їх розміщували в міжкімнатних проходах, на вікнах, меблях, побутовій техніці та навіть дитячих іграшках.

противопехотная мина

“Першочергово необхідно звернутися до ДСНС, Нацполіції або місцевої влади, аби піротехніки перевірили вашу оселю та прибудинкову територію. Будьте пильними та ретельно придивіться, чи на своїх місцях лежать речі. Також, якщо ви знайшли предмет схожий на зброю, в жодному випадку не чіпайте його. Він також може бути замінованим”, – пояснив старший викладач навчального пункту підготовки фахівців піротехнічних та інженерних підрозділів Антон Путря.

Якщо ви виявили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, звертайтеся за телефонами 101, 102, 112, а також до представників органів місцевого самоврядування.

Автор: Олексій Наумов
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 17:18;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку повномасштабного вторгнення, на Харківщині підірвалися на мінах та розтяжках 243 людини, з яких 19 дітей. Загинули 45 осіб і одна дитина".