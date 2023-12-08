Як триматися під час війни: на Харківщині проводять тренінги

В умовах воєнного стану людям необхідна психологічна допомога та підтримка. На Харківщині фахівці обласного центру соціальних служб, на базі якого у листопаді цього року відкрили навчально-методичний центр для підвищення професійних навичок з питань психологічної допомоги та психосоціальної підтримки, допомагають населенню.

Для роботи з ВПО, ветеранами, Захисниками та Захисницями, дітьми та людьми, які переживають стрес через війну, спеціалісти проводять тренінги. Зокрема, навчають працювати з дітьми, надавати першу психологічну допомогу, а також залучають людей з досвідом до розробки обласних програм.

Куди звернутися по психологічну допомогу на Харківщині:

✔️ Харківська регіональна психологічна служба: +38 068-071-99-29; +38 050-071-99-29; +38 063-071-99-29;

✔️ ГО “ПРОЛІСКА”: +38 066-375-56-15;

✔️гаряча лінія Агентства ООН у справах біженців: 080-030-77-11;

✔️лінія психологічної підтримки для дорослих і дітей від чеської організації “Людина в біді”: 080-021-01-60;

✔️гаряча лінія БФ “Харків з тобою”: +38 097-630-73-76, +38 066 823-99-92.

✔️Служба турботи про психічне здоров‘я БФ “Право на захист”: психологічний телеграм-канал.