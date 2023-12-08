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Как держаться во время войны: на Харьковщине проводят тренинги

Общество 16:04   08.12.2023
Алексей Наумов
Как держаться во время войны: на Харьковщине проводят тренинги

В условиях военного положения людям необходима психологическая помощь и поддержка. На Харьковщине специалисты областного центра социальных служб, на базе которого в ноябре этого года открыли учебно-методический центр для повышения профессиональных навыков по вопросам психологической помощи и психосоциальной поддержки, помогают населению.

Для работы с ВПЛ, ветеранами, Защитниками и Защитницами, детьми и людьми, переживающими стресс из-за войны, специалисты проводят тренинги. В частности, учат работать с детьми, оказывать первую психологическую помощь, а также привлекают людей с опытом к разработке областных программ.

Психологические треннинги в Харьковской области

Куда обратиться за психологической помощью на Харьковщине:

✔️ Харьковская региональная психологическая служба: +38 068-071-99-29; +38 050-071-99-29; +38 063-071-99-29;

✔️ ОО «ПРОЛІСКА»: +38 066-375-56-15;

✔️ горячая линия Агентства ООН по делам беженцев: 080-030-77-11;

✔️ линия психологической поддержки для взрослых и детей от чешской организации «Людина в біді»: 080-021-01-60;

✔️ горячая линия БФ «Харків з тобою»: +38 097-630-73-76, +38 066 823-99-92.

✔️ служба заботы о психическом здоровье БФ «Право на захист»: психологический телеграмм-канал.

Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 16:04;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В условиях военного положения людям необходима психологическая помощь и поддержка. На Харьковщине специалисты областного центра социальных служб, на базе которого в ноябре этого года открыли учебно-методический центр для повышения профессиональных навыков по вопросам психологической помощи и психосоциальной поддержки, помогают населению".