Ментальное здоровье детей: на Харьковщине мало психологов, как решают вопрос

На Харьковщине реализуют пилотный проект психосоциальной поддержки участников образовательного процесса. Подробности сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская на форуме «Инвестиции в человеческий капитал: дорожная карта всеобъемлющего и партисипативного восстановления Харьковщины».

Ковальская отметила, что сейчас в школах Харьковской области обучается более 194 тысячи детей и работает более 17 тысяч педагогов.

«Если посчитать, то в наших школах есть 398 психологов и 328 социальных педагогов. Это очень мало. Если взять реальную работу каждого психолога с ребенком, то нам нужно дополнительно еще 898 психологов и 450 социальных педагогов», — привела данные заместитель начальника ХОВА.

Именно на укрепление сферы ментального здоровья нацелен один из пилотных проектов, который реализуют в двух районах области.

«В этом пилоте принимают участие два района, 11 школ, 11 громад из двух районов. Охватывают они более 4000 детей, а также почти 500 учителей, 22 психолога и 30 социальных педагогов. Непосредственно этот проект, реформа психологической службы, направлен на то, что наши психологи в учреждениях общего среднего образования будут оказывать помощь не только детям, но и учителям и родителям», — пояснила Ковальская.

В громадах уже завершили подготовительный этап проекта — провели оценку потребностей, разработали инструменты базового специализированного скрининга для психологов, занимающихся с детьми, провели ряд тренингов.

«В частности, базовый тренинг прошли все учителя школ, которые приобщены к проекту. Далее, «Уроки счастья», которые есть для первых классов сегодня, будут распространены с первого до седьмого класса. Также уже прошли ряд тренингов психологи. До конца года все это обучение будет завершено, как мы рассчитываем. Более того, мы разработали психологическое пространство. Как должна выглядеть психологическая служба с учетом всех методик и всего необходимого оборудования, которое там должно быть. И, в частности, могу вам сказать, что это пространство внедряется в Близнюковской громаде», — поделилась заместитель начальника ХОВА.

В реализации проекта задействовано как финансирование государственного и областного бюджетов, так и средства международных партнеров, основным из которых является ЮНИСЕФ.

Ранее в ХОВА информировали, что в Харьковской области реализуют «уникальный для Харьковщины и страны» проект – «Обеспечение психического здоровья и психосоциальной поддержки всех участников образовательного процесса» в прифронтовых громадах. Учителя, психологи и социальные педагоги 11 пилотных громад из двух районов — Берестинского и Лозовского — уже прошли обучение в рамках курсов «Дети и война», «Родительство без стресса» и «Базовый тренинг психологической поддержки».