Ментальне здоров’я дітей: на Харківщині мало психологів, як вирішують питання

На Харківщині реалізують пілотний проєкт психосоціальної підтримки учасників навчального процесу. Подробиці повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська на форумі “Інвестиції в людський капітал: дорожня карта всеосяжного та партисипативного відновлення Харківщини”.

Ковальська зазначила, що зараз у школах Харківської області навчається понад 194 тисячі дітей та працює понад 17 тисяч педагогів.

“Якщо порахувати, то в наших школах є 398 психологів і 328 соціальних педагогів. Це надзвичайно мало через те, що якщо взяти реальну роботу кожного психолога із дитиною, то нам треба додатково ще 898 психологів і 450 соціальних педагогів”, – навела дані заступниця начальника ХОВА.

Саме на зміцнення сфери ментального здоров’я націлений один із пілотних проєктів, який реалізують у двох районах області.

“У цьому пілоті беруть участь два райони, 11 шкіл, 11 громад із цих двох районів. Охоплюють вони більше ніж 4000 дітей, а також майже 500 вчителів, 22 психологи та 30 соціальних педагогів. Безпосередньо цей проєкт, реформа психологічної служби, спрямований на те, що наші психологи в закладах загальної середньої освіти будуть надавати допомогу не тільки дітям, а й учителям і батькам”, – пояснила Ковальська.

У громадах вже завершили підготовчий етап проєкту – провели оцінку потреб, розробили інструменти базового спеціалізованого скринінгу для психологів, які займаються з дітьми, провели низку тренінгів.

“Зокрема, базовий тренінг пройшли всі вчителі тих шкіл, які долучені до проєкту. Далі “Уроки щастя”, які є для перших класів сьогодні, будуть розповсюджені з першого до сьомого класу. Також уже пройшли ряд тренінгів наші психологи. До кінця року всі ці навчання будуть завершені, ми так розраховуємо. Щобільше, ми розробили простір психологічний. Як має виглядати психологічна служба з урахуванням усіх методик і всього необхідного обладнання. І, зокрема, можу вам сказати, що цей простір впроваджується в Близнюківській громаді”, – поділилася заступниця начальника ХОВА.

До реалізації проєкту залучили як фінансування державного та обласного бюджетів, так і кошти міжнародних партнерів, основним із яких є ЮНІСЕФ.

Раніше у ХОВА інформували, що в Харківській області реалізують “унікальний для Харківщини та країни” проєкт – “Забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки всіх учасників освітнього процесу” у прифронтових громадах. Вчителі, психологи та соціальні педагоги 11 пілотних громад із двох районів — Берестинського та Лозівського — вже пройшли навчання в рамках курсів “Діти та війна”, “Батьківство без стресу” та “Базовий тренінг психологічної підтримки”.