Ветеран на Харківщині отримав 500 тис. грн. від держави: що він робив

У ХОВА навели приклад ефективної державної підтримки ветеранів, яку реалізують на Харківщині.

Йдеться про досвід ветерана Олега Качкалди – мешканця Пісочинської громади. Він успішно розпочав та розвиває власний бізнес, отримавши грант за держпрограмою.

“Після демобілізації Олег Качкалда вирішив розширити діяльність своєї майстерні, що спеціалізується на заточуванні та обслуговуванні перукарського, манікюрного, побутового й медичного інструменту, а також виготовленні дублікатів квартирних, автомобільних та домофонних ключів. Завдяки грантовій програмі Державної служби зайнятості ветеран розпочав новий напрямок — програмування, ремонт і відновлення автомобільних ключів навіть у разі їх повної втрати. Загальний обсяг фінансування проєкту становив 550 000 грн: 500 000 грн — грантові кошти, 50 000 грн — власні кошти підприємця“, — повідомила пресслужба ХОВА.

Крім того, що ветеран забезпечив роботою себе, він ще й створив два робочі місця для мешканців громади.

“Працюємо над тим, щоб кожен ветеран отримав реальну допомогу у пошуку свого шляху після служби. Наша мета — не лише надати доступ до державних програм, грантів та компенсацій, а й допомогти реалізувати накопичений досвід, знайти своє місце у мирному житті та стати активною частиною громади. Ветерани — цінний ресурс для суспільства, і ми робимо все, щоб їхні знання та навички приносили користь Україні”, – прокоментувала заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Нагадаємо, в офісах “Зроблено в Україні” фахівці обласного центру зайнятості консультують громадян, як отримати мікрогранти за програмою “Власна справа” та допомагають у складанні бізнес-планів. Розмір гранту, який можна отримати в Харківській області – від 50 до 500 тис. грн. А для учасників бойових дій та їхнього подружжя – до 1 мільйона гривень. Грантові кошти призначені для запуску нового або розвитку наявного бізнесу. Їх можна витратити на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина, яка не має такого досвіду.