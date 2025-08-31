Ветеран на Харьковщине получил 500 тыс. грн от государства: что он делал

В ХОВА привели пример эффективной государственной поддержки ветеранов, которую реализуют на Харьковщине.

Речь идет об опыте ветерана Олега Качкалды — жителя Песочинской громады. Он успешно начал и развивает собственный бизнес, получив грант по госпрограмме.

«После демобилизации Олег Качкалда решил расширить деятельность своей мастерской, специализирующейся на заточке и обслуживании парикмахерского, маникюрного, бытового и медицинского инструмента, а также изготовлении дубликатов квартирных, автомобильных и домофонных ключей. Благодаря грантовой программе Государственной службы занятости, ветеран начал новое направление — программирование, ремонт и восстановление автомобильных ключей даже в случае их полной потери. Общий объем финансирования проекта составил 550 000 грн: 500 000 грн — грантовые средства, 50 000 грн — собственные средства предпринимателя», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Помимо того, что ветеран обеспечил работой себя, он еще и создал два рабочих места для жителей громады.

«Работаем над тем, чтобы каждый ветеран получил реальную помощь в поиске своего пути после службы. Наша цель – не только предоставить доступ к государственным программам, грантам и компенсациям, но и помочь реализовать накопленный опыт, найти свое место в мирной жизни и стать активной частью общества. Ветераны — ценный ресурс для общества, и мы делаем все, чтобы их знания и навыки приносили пользу Украине», — прокомментировала заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

Напомним, в офисах «Сделано в Украине» специалисты областного центра занятости консультируют граждан, как получить микрогранты по программе «Власна справа» и помогают в составлении бизнес-планов. Размер гранта, который можно получить в Харьковской области — от 50 до 500 тыс. грн. А для участников боевых действий и их супругов – до 1 миллиона гривен. Грантовые средства предназначены для запуска нового или же развития существующего бизнеса. Их можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек, не имеющий такого опыта.