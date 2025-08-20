Унікальний проєкт психологічної підтримки ветеранів стартує на Харківщині
Проєкт психологічної підтримки ветеранів застосовує технології віртуальної реальності, повідомляє ХОВА.
Посадовці ХОВА зустрілися із представниками Науково-медичного центру «Університетська клініка», Інституту неврології, психіатрії та наркології ім. П.В. Волошина НАМН України, Харківського обласного центру соціальних служб, Kharkiv IT Cluster та ветеранського простору «Пліч-о-пліч».
Учасники робочої зустрічі обговорили реалізацію унікального для України пілотного проєкту психологічної підтримки ветеранів і членів їхніх родин «Віднайти себе». Проєкт планують запустити у восьми пілотних громадах області – Балаклійській, Валківській, Пісочинській, Кегичівській, Лозівській, Златопільській, Чугуївській та Близнюківській.
У межах підготовки проєкту вісім психологів Центрів життєстійкості із пілотних громад пройдуть комплексну психологічну підготовку.
Завдяки проєкту ветерани і ветеранки та члени їхніх родин у кожній із восьми пілотних громад отримуватимуть психологічну допомогу з використанням технологій віртуальної реальності – VR-окулярів, які дозволяють моделювати стресові ситуації у безпечному середовищі. Згодом планується масштабувати пілотний проєкт на всі громади Харківської області.
