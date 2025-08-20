Live
  • Ср 20.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.32

Унікальний проєкт психологічної підтримки ветеранів стартує на Харківщині

Суспільство 20:16   20.08.2025
Оксана Якушко
Унікальний проєкт психологічної підтримки ветеранів стартує на Харківщині Фото: ХОВА

Проєкт психологічної підтримки ветеранів застосовує технології віртуальної реальності, повідомляє ХОВА.

Посадовці ХОВА зустрілися із представниками Науково-медичного центру «Університетська клініка», Інституту неврології, психіатрії та наркології ім. П.В. Волошина НАМН України, Харківського обласного центру соціальних служб, Kharkiv IT Cluster та ветеранського простору «Пліч-о-пліч».

Учасники робочої зустрічі обговорили реалізацію унікального для України пілотного проєкту психологічної підтримки ветеранів і членів їхніх родин «Віднайти себе». Проєкт планують запустити у восьми пілотних громадах області – Балаклійській, Валківській, Пісочинській, Кегичівській, Лозівській, Златопільській, Чугуївській та Близнюківській.

У межах підготовки проєкту вісім психологів Центрів життєстійкості із пілотних громад пройдуть комплексну психологічну підготовку.

Завдяки проєкту ветерани і ветеранки та члени їхніх родин у кожній із восьми пілотних громад отримуватимуть психологічну допомогу з використанням технологій віртуальної реальності – VR-окулярів, які дозволяють моделювати стресові ситуації у безпечному середовищі. Згодом планується масштабувати пілотний проєкт на всі громади Харківської області.

Читайте також: Несолодкий рік. Якою буде ціна меду у 2025 році в Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
День Харкова і День Незалежності України містяни святкуватимуть у метро
День Харкова і День Незалежності України містяни святкуватимуть у метро
20.08.2025, 20:37
Унікальний проєкт психологічної підтримки ветеранів стартує на Харківщині
Унікальний проєкт психологічної підтримки ветеранів стартує на Харківщині
20.08.2025, 20:16
Вдень знову спекотно. Прогноз погоди 21 серпня у Харкові й області
Вдень знову спекотно. Прогноз погоди 21 серпня у Харкові й області
20.08.2025, 19:44
«Мав утиски за російську мову» – мешканець Харківщини пожалівся ЗМІ РФ
«Мав утиски за російську мову» – мешканець Харківщини пожалівся ЗМІ РФ
20.08.2025, 18:43
Харків відвідав митрополит із Філадельфії
Харків відвідав митрополит із Філадельфії
20.08.2025, 19:10
Тривожно на Куп’янщині: чому росіяни можуть прорватися – думка експерта 📹
Тривожно на Куп’янщині: чому росіяни можуть прорватися – думка експерта 📹
20.08.2025, 15:24

Новини за темою:

17:48
Психологічна допомога ветеранам: на Харківщині формують мережу
18:55
Стріляв у ветерана ЗСУ на протезі в Харкові: підозрюваного відправили до СІЗО
11:30
Чоловікові, який стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові, вручили підозру
20:21
Де ветерани на Харківщині можуть отримати медичні послуги та реабілітацію
18:01
Вишиванку принцу Гаррі подарував ветеран із Харківської області (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Унікальний проєкт психологічної підтримки ветеранів стартує на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2025 в 20:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкт психологічної підтримки ветеранів застосовує технології віртуальної реальності, повідомляє ХОВА.".