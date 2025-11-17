ХОВА продовжує системно підтримувати ветеранів області
Питання своєчасної та всебічної підтримки захисників, ветеранів та членів їхніх сімей є одним із основних напрямків роботи ХОВА.
В Сахновщинській громаді Берестинського району відбулась виїзна акція «Турбота поруч» для ветеранів та членів їхніх родин. За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, на обліку в громаді перебуває понад 700 осіб, з них 76 — люди з інвалідністю внаслідок війни, 137 членів родин загиблих захисників і захисниць України, які виховують 24 дітей.
У заході взяли участь ветерани, члени їхніх родин, сім’ї загиблих і зниклих безвісти захисників, представники ветеранських громадських організацій, керівництво територіальної громади, фахівці з супроводу ветеранів і демобілізованих, керівники комунальних установ, що надають послуги ветеранам.
Під час зустрічі обговорили хід реалізації ветеранської політики в громаді, механізми соціального захисту, організацію психосоціальної підтримки, захист прав родин військовослужбовців, зниклих безвісти та полонених.
Окрему увагу приділили питанням пенсійного забезпечення, професійного навчання й працевлаштування ветеранів та членів їхніх родин.
Крім того, присутні мали можливість отримати індивідуальні консультації і оформити необхідні звернення.
