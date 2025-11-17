Тролейбус протаранив зупинку у Харкові: що сталося (фото, відео)
Водієві тролейбуса стало погано за кермом, тому він виїхав за межі проспекту та врізався у зупинку, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
ДТП сталася у понеділок 17 листопада о 18:15 на проспекті Аерокосмічному.
«Під час руху на водієві тролейбуса раптово стало зле, через що він виїхав за межі проїжджої частини та пошкодив зупинку громадського транспорту. Зараз єдиний постраждалий – водій», – йдеться в офіційному повідомленні.
За інформацією медиків, водій був тверезий.
Відео: Женя Зуб
