Небезпечну погоду прогнозують у вівторок в Харкові та області

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 18 листопада.

«18 листопада по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Вони закликали жителів бути уважними та обережними.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що у вівторок в Україні переважно буде холодно.

«У денні години максимальна температура повітря становитиме +3+8 градусів. Тепло ще затримається на півдні, сході та на Дніпропетровщині, тут протягом дня очікується +12+17 градусів», – пише Діденко.

Вона додала, що за попередніми прогнозами, похолодання в країні посилиться з 24-го листопада.