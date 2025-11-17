Небезпечну погоду прогнозують у вівторок в Харкові та області
Фото: Олег Синєгубов
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 18 листопада.
«18 листопада по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Вони закликали жителів бути уважними та обережними.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що у вівторок в Україні переважно буде холодно.
«У денні години максимальна температура повітря становитиме +3+8 градусів. Тепло ще затримається на півдні, сході та на Дніпропетровщині, тут протягом дня очікується +12+17 градусів», – пише Діденко.
Вона додала, що за попередніми прогнозами, похолодання в країні посилиться з 24-го листопада.
