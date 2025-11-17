Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 18 ноября.

«18 ноября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Они призывали жителей быть внимательными и осторожными.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что во вторник в Украине в основном будет холодно.

«Днем максимальная температура воздуха будет +3+8 градусов. Тепло еще задержится на юге, востоке и Днепропетровской, здесь в течение дня ожидается +12+17 градусов», — пишет Диденко.

Она добавила, что по предварительным прогнозам, похолодание в стране усилится с 24 ноября.